Le pagelle del Borussia Dortmund - Bürki insuperabile. Witsel decisivo

Risultato finale: RB Lipsia-Borussia Dortmund 0-1

Bürki 7,5 - Sfodera numerosi interventi degni di nota custodendo la porta giallonera inviolata.

Piszczek 7 - Percorre regolarmente la fascia destra svolgendo, in maniera esemplare, entrambe le fasi di gioco.

Weigl 6 - Capeggia disciplinatamente la retroguardia giallonera non commettendo clamorosi errori sotto l'aspetto difensivo.

Diallo 6,5 - Conferisce ulteriore fisicità alla difesa di Favre sfiorando, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la rete personale.

Hakimi 6,5 - Pattuglia diligentemente la corsia di sinistra palesando le sue notevoli doti tecniche sia in disimpegno che in impostazione.

Witsel 7,5 - Abbina quantità e qualità in mezzo al campo realizzando, con un violentissimo destro di controbalzo, la rete decisiva.

Delaney 6 - Distribuisce accademicamente il gioco lungo la mediana giallonera non prendendosi grosse responsabilità.

Sancho 6 - Corre lungo la fascia di competenza creando, di tanto in tanto, qualche grattacapo alla retroguardia biancorossa (dall'88' Wolf sv - Subentra a Sancho non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi valutare adeguatamente).

Götze 5,5 - Veste i panni del trequartista rendendosi protagonista di una prestazione al di sotto delle sue qualità.

Raphaël Guerreiro 6,5 - Dona qualità all'out di sinistra giallonero sfornando, per lo più da calci piazzati e palle inattive, cross davvero interessanti (dal 77' Pulišić 5,5 - Sostituisce Raphaël Guerreiro faticando, nel tempo a sua disposizione, a farsi notare).

Philipp 5 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco non riuscendo, malgrado l'impegno, a rendersi pericoloso (dal 79' Paco Alcácer 6,5 - Prende il posto di un innocuo Phillipp colpendo, su invito di Hakimi, una clamorosa traversa).