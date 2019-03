Le pagelle del Cardiff - Peltier ingenuo, Morrison insuperabile

Risultato finale: Cardiff-Chelsea 1-2

Etheridge 6 - Nel primo tempo non viene mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari, nel corso della ripresa svolge ordinaria amministrazione. Nel finale subisce due reti, ma è l’ultimo dei colpevoli.

Peltier 5 - Tiene bene la posizione e concede poco e nulla agli avversari. Manca un po’ nelle sovrapposizioni. Nella ripresa perde di vista Loftus-Cheek, che lo sovrasta e firma l’1-2.

Morrison 7 - Insuperabile nell’uno contro uno, non perde mai di vista Higuain e praticamente lo annulla. Gigante.

Ecuele Manga 6.5 - Anche lui, alla pari del compagno di reparto, gioca una gara attenta e senza grosse sbavature. Sicuro.

Bennett 6.5 - Non fa mai mancare il proprio apporto sulla fascia, anche nella metà campo avversaria. Tutto sommato tra i più positivi.

Gunnarsson 6.5 - Tanta quantità nel cerchio centrale del campo, vince quasi tutti i contrasti. Fa da diga avanti la difesa, recupera un gran numero di palloni.

Arter 6.5 - Nel primo tempo è tra i più pericolosi, sfiorando anche la rete del vantaggio. Dà qualità e tiene alla grande le chiavi del centrocampo. (Dall’80’ Ralls s.v.)

Hoilett 5.5 - Alterna fasi della partita in cui prova a diventare protagonista, ad altre in cui praticamente non si nota. Nella ripresa cala vistosamente.

Camarasa 7 - Prova sempre ad accendere la luce negli ultimi trenta metri, ma complice l’avversario che si ritrova davanti è costretto sempre a partire qualche metro indietro. Fantastico il gol con cui illude i propri tifosi.

Murphy 5.5 - Anche lui, come Hoilett, va a corrente alternata. Si sacrifica tanto, ma sotto porta non riesce a lasciare il segno. (Dal 90’ Mendez-Laing s.v.)

Niasse 5.5 - Si muove molto, non dà punti di riferimento a Rudiger e David Luiz. In area di rigore, però, viene meno la sua presenza. (Dall’85’ Zohore s.v.)