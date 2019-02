Le pagelle del Chelsea - Jorginho stecca, Rudiger no. Hazard trascina

Risultato finale: Chelsea-Manchester City 0-0 (3-4 d.c.r.)

Kepa 6,5 - Blinda lo specchio nei centoventi minuti, poco prima dei rigori mette in scena un grottesco alterco con Sarri e Zola rifiutando il cambio. Prova a farsi perdonare con il penalty parato a Sané, ma non basta.

Azpilicueta 6 - Tiene bene a destra, soffrendo il giusto gli sprint sulla corsia di competenza di Sterling, che non punge mai come vorrebbe. È glaciale dagli undici metri: destro secco e chirurgico che tiene in corsa il Chelsea.

Rudiger 6,5 - La garra con cui approccia la partita è quella giusta e gli bastano pochi minuti per prendersi gli applausi dei tifosi blues. Ringhia sugli avversari che gli capitano a tiro e alza un muro quasi invalicabile in tandem con David Luiz.

David Luiz 6 - Per caratteristiche veste i panni del registra arretrato quando ne ha l'occasione. Limita al minimo gli errori e tiene a bada il temibile trio del City con buon senso tattico. Fatale l'errore dal dischetto, che condanna i blues alla sconfitta.

Emerson 5,5 - Preferito a sorpresa a Marcos Alonso, tradisce le attese e mette in fila qualche errore di troppo nelle due fasi. Non è lucido quando avrebbe l'occasione di pennellare in area dalla sinistra. Qualche scricchiolio nel duello individuale con Bernardo Silva.

Kanté 6 - La generosità al solito non manca: non lesina le sgambate per dare manforte alla difesa, anche se il palleggio non è pulitissimo. L'attitudine e le doti in intercetto ne fanno comunque un elemento prezioso in una contesa tanto equilibrata.

Jorginho 5 - Il feeling con i tifosi non decolla e, al contrario, trova un'altra battuta d'arresto. Al netto di qualche sbavatura, la regia è ordinata e accorta. Rovina la sua serata (e non solo) con il pessimo rigore ribattuto agevolmente da Ederson.

Barkley 5 - Non si sottrae alla lotta quando il gioco si sporca e prova con la sua fisicità ad ostacolare le trame nello stretto del City. Cala di tono alla distanza e induce Sarri a sostituirlo un minuto prima del novantesimo. (Dall'89' Loftus-Cheek 6 - Una magia dopo l'ingresso, poi sparisce).

Willian 6 - Quasi sorprendente la propensione al sacrificio che contribuisce alla compattezza inscalfibile del Chelsea. Non graffia in zona Ederson e sbaglia qualche scelta negli ultimi metri, anche se un suo tracciante dalle retrovie per poco non manda in porta Hazard. Esce stremato nel primo supplementare. (Dal 95' Higuain 5,5 - Non riesce a graffiare e perde la prima finale in maglia Chelsea).

Hazard 7 - Sin dalle prime battute il Chelsea decide di lasciare il palleggio al City, la conseguenza è che nel primo tempo il centrocampo non lo rifornisce: regala un solo lampo poco prima dell'intervallo, ma fallisce comunque la conclusione. Nella ripresa sale in cattedra e trascina la squadra, anche da falso nove. Si congeda con il (vano) cucchiaio su rigore.

Pedro 6 - Rispetta pedissequamente le indicazioni di Sarri in fase difensiva e garantisce un rifornimento che dà respiro ad Azpilicueta. Lavoro dispendioso che gli fa perdere brillantezza nei metri finali: spreca una buona chance su invito di Hazard poco prima dell'uscita dal campo. (Dal 79' Hudson-Odoi 6,5 - Grande impatto sulla gara, più di un lampo a destra).