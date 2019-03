Le pagelle del Chelsea - Loftus-Cheek decisivo, Higuain bocciato

Risultato finale: Cardiff-Chelsea 1-2

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrizabalaga 6 - Attento quando il Cardiff calcia timidamente verso la sua porta. Non corre grossi rischi, a parte un tiro di Arter nel primo tempo. Imparabile il tiro vincente di Camarasa.

Azpilicueta 7 - Quando Marcos Alonso spinge sulla sinistra, lui si allinea a Rudiger e David Luiz. Sicuro nell’uno contro uno, diligente. E anche decisivo, visto che firma l’1-1.

Rudiger 5 - Gioca incollato a Niasse e lo limita nei movimenti, legge sempre in anticipo le intenzioni della punta avversaria. Nella ripresa un errore dietro l’altro: trattiene Morrison, l’arbitro chiude un occhio e non concede il rigore; commette fallo da ultimo uomo e Pawson chiude entrambe gli occhi, non mostrando il rosso.

David Luiz 6 - Non ha moltissimo da fare, tiene sempre alto il livello dell’attenzione e gioca una partita sufficiente.

Marcos Alonso 6 - Macina chilometri sulla fascia sinistra del campo, ma raramente riesce ad arrivare al cross con facilità. Nel finale di primo tempo si divora il possibile 0-1. Pimpante nella ripresa.

Kovacic 5 - Non gioca una grande partita, anzi. Dovrebbe prendere per mano la squadra, in realtà stecca ancora una volta. Delude e non poco.

Jorginho 5 - Qualche lancio dei suoi per cercare di azionare in avanti gli attaccanti, ma predica nel deserto. Un po’ in ritardo quando Camarasa prova ad inventare qualcosa sulla trequarti per il Cardiff. (Dal 64’ Loftus-Cheek 7 - Oltre a dar peso in avanti accanto alla punta, sigla il gol che vale i tre punti).

Barkley 5.5 - Si presenta con un tiro, poi il vuoto. Dà grande densità nel settore centrale del campo, ma nulla più. Come per Kovacic, ci si aspettava molto molto di più.

Pedro 5.5 - Nel primo tempo è tra i più attivi, prova a creare un po’ di scompiglio. Poi resta negli spogliatoi e dopo il gol incassato Sarri lo toglie dal campo. (Dal 54’ Hazard 6.5 - Ha un passo superiore rispetto agli altri e lo dimostra anche oggi nei quaranta minuti in cui si rende protagonista).

Willian 7 - Ha il piede caldo e l’assist per il gol dell’1-2 lo dimostra. Sfiora anche un gol su punizione nel primo tempo, spina costante nel fianco della difesa del Cardiff.

Higuain 5 - Tocca pochissimi palloni, è sempre fuori dall’azione. Esce lui e il Chelsea ne fa due. Un pesce fuor d’acqua, impalpabile. Bocciato. (Dal 77’ Giroud s.v.)