Le pagelle del City - Aguero a tutto campo, Stones muro

Risultato finale: Manchester City-Liverpool 2-1

© foto di Imago/Image Sport

Ederson 6 - Battuto solo da Firmino, un'uscita pericolosa nella ripresa. Nessun errore grave.

Danilo 5 - Non è sempre preciso in marcatura, male in occasione del gol del Liverpool.

Kompany 5.5 - Esce nel finale per un problema fisico, ma in precedenza non aveva brillato. (Dall'87' Otamendi s.v. - )

Stones 7 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa, riuscendo a contenere l'attacco dei Reds. Si esalta nel finale

Laporte 6.5 - Tiene bene la posizione, qualche rischio sulle accelerazioni avversarie. Si propone appena può. (Dall 86' Walker s.v. )

Bernardo Silva 6.5 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Fernandinho 6.5 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. A tutto campo nella ripresa con più di un intervento difensivo degno di nota.

David Silva 5 - Con il suo talento potrebbe fare di più. Si limita al compitino. Fuori dalla gara in particolare nella ripresa. (Dal 66' Gundogan 6 - Vivace nel finale).

Sterling 6.5 - Spreca tanto in fase di conclusione verso la prota, ma è suo l'assist per il gol di Sané che può riaprire la Premier. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo.

Aguero 7.5 - Ancora Aguero, sempre Aguero. Per il settimo anno consecutivo contro il Liverpool in casa. Rete 213 con i Citizens. Non solo il gol, ma una prestazione a tutto campo.

Sané 7 - Una gara di sacrificio, ma è il suo gol quello decisivo per i tre punti che possono cambiare la stagione dei Citizens.