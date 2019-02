Le pagelle del City - Aguero non lascia il segno, Sterling regala la coppa

Risultato finale: Chelsea-Manchester City 0-0 (3-4 d.c.r.)

Ederson 6,5 - Vola su un destro a rientrare velenoso di Willian. Grande protagonista nella lotteria dei calci di rigore: contribuisce al trionfo con il guizzo sul penalty di Jorginho.

Walker 5,5 - La dose di spinta a destra è al di sotto degli standard abituali. Controlla Willian con discreta attenzione, ma rifornisce poco Bernardo Silva.

Otamendi 6 - Amministra complessivamente bene sulle discese del Chelsea: salvifico il suo rammendo su Eden Hazard, che stava puntando la porta di Ederson. Nel mezzo, qualche lieve svista senza gravi conseguenze: rimedia un giallo per un intervento ruvido sul belga.

Laporte 6 - Quarantacinque minuti senza grattacapi di sorta: rischia solo con il buco che per poco non innesca alle sue spalle Kanté. Per il resto amministra e partecipa al palleggio corale degli uomini di Guardiola. All'intervallo resta in panchina: lo rileva Kompany. (Dal 46' Kompany - Spartisce gli oneri in rottura con Otamendi e mantiene alto il livello di attenzione).

Zinchenko 6 - Nelle prime battute rischia qualcosa su Kanté lanciato a rete, ma la sua azione di disturbo è giudicata legale da Moss. Abbina buona qualità alla massiccia dose di spinta: il suo mancino è sovente velenoso per le letture della linea opposta.

De Bruyne 5 - Cercatissimo dai compagni, ma mette in fila una serie di errori in regia non da lui. Sbaglia malamente due sventagliate all'indirizzo di Sterling, cerca senza successo di innescare Aguero. A sorpresa (ma non troppo) Guardiola lo richiama alla base dopo ottantasei minuti, preferendogli Leroy Sané. (Dall'86' Sané - Non s'insinua nei meccanismi della gara e pare distratto).

Fernandinho 6 - Il leitmotiv nel complesso spartito tattico di Guardiola è il suo movimento a sganciarsi fino ad agire in linea con i due centrali. Interpreta bene il suo ruolo di incontrista e non disdegna il palleggio in transizione. Si arrende ad un fastidio inguinale alle porte dei supplementari. (Dal 91' Danilo 6 - Ordinato dopo l'ingresso in campo).

David Silva 5,5 - Tocca una miriade di pallone nella prima metà amministrata senza affondare dal City. Va in difficoltà dopo l'intervallo, quando il Chelsea alza il pressing: se ne ravvede Guardiola, che lo richiama in panchina in favore di Ilkay Gundogan. (Dal 79' Gundogan 6 - Non sbaglia dal dischetto).

Bernardo Silva 5,5 - Parte bene, anche se sembra patire la compattezza della linea dei blues. Si allontana dai riflettori sul ritorno del Chelsea: slega con i compagni di reparto e non riesce più a convergere verso l'interno del campo.

Aguero 5,5 - L'avvio è in sordina: a dispetto del palleggio fluido del City, fatica a trovare contromisure all'efficace opposizione di Rudiger e David Luiz. Un paio di squilli nella fase centrale della prima metà: doppio destro, uno sopra il montante e uno tra i guantoni di Kepa. Pochi tentativi a salve nel prosieguo di una finale in cui non riesce a lasciare il segno.

Sterling 6 - Break a sinistra solo accennati: scherza in alcune circostanze con Azpilicueta, che non perde mai la tramontana. Alla distanza si defila dall'inerzia della gara. Con personalità, trasforma il quinto rigore, che consegna la coppa al City.