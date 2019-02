Le pagelle del Levante - Roger velenoso. Rochina condannabile

Risultato finale: Levante-Real Madrid 1-2

© foto di Alterphotos/Image Sport

Aitor Fernández 6 - Limita il passivo a discapito della sua squadra incassando entrambe le reti direttamente da calcio di rigore.

Erick Cabaco 5,5 - Patisce vistosamente la velocità di Vinicius faticando, il più delle volte, ad arginarlo.

Rubén Vezo 6 - Comanda coscienziosamente la retroguardia rossoblù non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Rober Pier 6 - Gioca diligentemente al fianco di Rubén Vezo propiziando, con un colpo di testa in elevazione, il primo dei due pali colpiti da Roger.

Moses 6 - Percorre regolarmente la fascia destra svolgendo, in maniera disciplinata, entrambe le fasi di gioco.

Rochina 4 - Macchia indelebilmente la sua prestazione facendosi espellere per un giallo preso in campo ed un preso in panchina (dal 60' Doukouré 5 - Subentra a Rochina provocando goffamente il secondo calcio di rigore in favore del Real).

Bardhi 5 - Sporca la sua prova, altrimenti sufficiente, causando, con un fallo di mano, il primo rigore della partita in favore dei Blancos (dal 45' Vukčević sv - Sostituisce Bardhi non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Antonio Luna 5,5 - Corre lungo l'out di destra subendo, svariate volte, le sortite offensive avversarie.

Campaña 6,5 - Tocca un esiguo numero di palloni distillando, ciò nonostante, assist degni di nota.

Roger 7,5 - Combatte contro l'intera difesa del Real rendendosi protagonista di un gol e colpendo, sfortunatamente, due pali (dal 74' Dwamena 5,5 - Prende il posto di Roger faticando, nel tempo a sua disposizione, a rendersi pericoloso).

José Morales 7 - Svaria lungo il fronte d'attacco rossoblù servendo a Roger l'assist del momentaneo 1-1.