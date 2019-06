Le pagelle del Perù - Advíncula moto perpetuo, Guerrero generoso

Risultato finale: Venezuela-Perù 0-0

Gallese 6,5 - Attento e reattivo, in alcune occasioni potrebbe però bloccare il pallone invece di limitarsi alla respinta che rischia di favorire gli avversari.

Advíncula 7 - Spinge costantemente sulla fascia, mettendo in difficoltà i marcatori avversari. Gioca di spada più che di fioretto, ma si rivela molto efficace.

Zambrano 6,5 - Fa buona guardia sulle ripartenze del Venezuela ed è bravo ad intervenire sempre con i tempi giusti.

Abram 5,5 - Qualche grattacapo glielo crea lo sgusciante Savarino con le sue accelerazioni. Ostenta meno sicurezza rispetto al compagno di reparto.

Trauco 6 - Si mette in evidenza principalmente nella fase offensiva, innescando diverse ripartenze. Meno preciso quando si tratta di coprire.

Tapia 6 - Insieme a Yotún costituisce la diga difensiva del centrocampo peruviano, e gioca una gara generosa anche se non pulitissima.

Yotún 6,5 - Al sesto minuto pesca il jolly dalla bandierina che, con la deviazione di Gonzáles, fa esultare i tifosi prima dell'intervento del VAR. Ci riprova nell'arco della partita ma non è altrettanto preciso.

Dal 22' s.t.: Polo 6 - Si mette al servizio della squadra nelle fasi finali, ma non lascia il segno.

Farfán 6,5 - Scelto un po' a sorpresa da Gareca, ripaga la fiducia con diverse fiammate che mandano in crisi Faríñez. Anche a lui viene annullato un gol per fuorigioco.

Cueva 6,5 - Dinamismo e garra, mette in apprensione la difesa del Venezuela che non lo tratta con troppa riverenza. Esce per una gomitata rimediata nel primo tempo.

Dal 1' s.t.: Flores 5,5 - Non compensa l'assenza di Cueva con la stessa qualità offensiva, ma si rende comunque utile bilanciando il centrocampo peruviano.

Gonzáles 6,5 - Non si risparmia sia in attacco che in copertura, sblocca la partita con una deviazione su calcio d'angolo, ma l'arbitro annulla dopo la verifica al VAR.

Dal 44' s.t.: Carrillo 5,5 - Troppa irruenza nei pochi minuti a sua disposizione, rimedia un giallo evitabile.

Guerrero 6 - Ha la cattiveria agonistica che ci si aspetta da un "veterano" della Copa come lui. Sprona i compagni e va vicino alla rete in un paio di occasioni ma non ha fortuna.