Le pagelle del Rapid - Sonnleitner e Ivan sugli scudi, Thurnwald stecca

Risultato finale: Rapid Vienna-Inter 0-1

Strebinger 6 - Si arrende soltanto al rigore (non irresistibile) di Lautaro Martinez. Sei minuti più tardi l'argentino prova a gonfiare il bottino con una girata di destro murata da un suo bel guizzo. Nella ripresa l'Inter si spegne e non corre più pericoli.

Potzmann 5 - Impossibile rifornire Thurnwald in un primo tempo tanto serrato, fatica a sciogliersi anche quando il Rapid rompe gli indugi per l'assalto finale. Agevolato dalle indecisioni di Perisic, mostra comunque il fianco al croato in più di una circostanza.

Sonnleitner 6,5 - Comanda la linea per tutti i novanta minuti: gioca d'anticipo e si muove con la giusta tempistica. L'unica svista (su Nainggolan) gli costa il giallo. Rimedia una brutta ferita alla testa in un contrasto aereo con De Vrij, ma stringe i denti.

Hoffmann 6 - Collabora con Sonnleitner e contribuisce a proseguire quantomeno idealmente la buona tradizione difensiva in casa dei biancoverdi. Qualche disattenzione che non costa cara, in avvio di ripresa abbocca ad un gioco di prestigio di Lautaro e viene ammonito.

Bolingoli 5,5 - Patisce in avvio l'abilità nello stretto di Politano, anche se alla distanza prende le misure all'ex Sassuolo, il cui serbatoio si svuota poco dopo l'intervallo. Prova ad appoggiare gli affondi austriaci, ma è impreciso in rifinitura.

Grahovac 5,5 - Filtro in tandem con Ljubicic che resiste per trentanove minuti, poi il penalty di Lautaro che complica i piani di Kuhbauer. Non abbina i sacrifici in rottura ad un adeguato apporto in transizione. Rilevato da Knasmullner al minuto sessantaquattro. (Dal 64' Knasmullner 6 - Ingresso positivo, sui suoi piedi l'occasione più ghiotta per il Rapid).

Ljubicic 5,5 - Non pervenuto in palleggio: non va oltre la giocata scolastica. Buona attitudine in fase di non possesso che contibuisce a fare densità davanti alla linea a protezione di Strebinger. Poco coinvolto nel forcing finale.

Thurnwald 4,5 - Nella prima metà si nasconde e fa il solletico ad Asamoah. Al trentanovesimo aggrava il bilancio con il fallo da rigore su Lautaro, che ringrazia e trasforma. La bocciatura si materializza a inizio ripresa, quando Kuhbauer lo richiama alla base per fare spazio a Schobesberger. (Dal 53' Schobesberger 6,5 - Cambia il volto dell'attacco dei suoi).

Schwab 5 - Più di un affanno nel suo lavoro di raccordo tra mediana e attacco. Si sacrifica quando il gioco si sporca, ma combina poco a supporto della punta. L'asse con i compagni di ventura stenta a decollare.

Ivan 6,5 - Tra i più intraprendenti in un primo tempo complesso, mette pepe in gran parte delle sortite biancoverdi e cerca la porta, pur senza grandi risultati. Perde lucidità nel finale, stremato dalla stanchezza accumulata in precedenza.

Berisha 5,5 - Primo tempo anonimo da riferimento centrale. Rinsavisce con l'ingresso di Schobesberger, che induce Kuhbauer a dirottarlo in un ruolo a lui più congeniale, l'esterno di destra. Protagonista di un paio di combinazioni interessanti nello stretto prima dell'uscita dal campo, che avviene a otto primi dallo scadere del tempo regolamentare. (Dall'82' Murg s.v.).