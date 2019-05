Le pagelle dell'Udinese - Nuytinck-De Maio ok, Pussetto sottotono

Risultato finale: Udinese-Inter 0-0

Musso 7 - Sempre attento, concentrato. Ha i riflessi sempre pronti, si sta confermando a ottimi livelli, partita dopo partita. Strepitoso nei minuti finali su Keita, decisivo.

Larsen 6 - Qualche sbavatura qua e là, ma tutto sommato gioca una partita più che sufficiente, in cui concede pochissimi spazi a Perisic.

De Maio 6.5 - Guida con personalità la retroguardia bianconera, giocando praticamente appiccicato a Lautaro Martinez e limitandolo nei movimenti.

Nuytinck 6.5 - Un rientro importante per la squadra, gioca bene e con grande sicurezza. Concede qualcosina agli attaccanti avversari, ma è inevitabile quando di fronte c’è l’Inter.

D’Alessandro 5.5 - Come Asamoah dalla parte opposta, alterna una buonissima fase offensiva a periodi di sofferenza nella propria metà campo. Così e così. (Dall’81’ Wilmot s.v.)

Mandragora 6.5 - Sempre molto attivo, non dà punti di riferimento nel settore centrale del campo agli avversari. Sua una delle tante limpide occasioni da gol nel primo tempo.

Sandro 6 - Partita di sostanza dell’ex Benevento, che rischia tantissimo a contatto con Lautaro Martinez. Prende un giallo dopo pochi minuti e nel primo tempo commette diversi interventi da brivido. Per il resto, altra grande prova. (Dal 74’ Hallfredsson s.v.).

De Paul 6.5 - Quando il pallone arriva tra i suoi piedi, sai che qualcosa di pericoloso può nascere. Un paio di ripartenze nel primo tempo fulminanti, un calcio di punizione pericolosissimo nella ripresa.

Zeegelar 6.5 - Tiene bene sulla fascia sinistra, contro Politano non ha paura di andare all’uno contro uno. E anche nelle ripartenze si mette in mostra.

Pussetto 5.5 - Non è la sua miglior serata, sbaglia qualche passaggio e controllo di troppo. Ma anche stasera fa tanto lavoro sporco per la squadra. (Dal 60’ Okaka 5.5 - Ha oltre mezzora per lasciare il segno, ma non incide.)

Lasagna 6 - Anche lui, come Pussetto, si muove tanto e prova ad aprire varchi per l’inserimento dei compagni. Lotta su ogni pallone, anche se sotto porta non riesce a lasciare il segno.