Le pagelle della Bolivia - Marcelo Moreno isolato, male Saucedo

Risultato finale: Brasile-Bolivia 3-0

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Lampe 6 - Nel primo tempo è bravo a salvare sul destro ravvicinato di Firmino, nella ripresa non può nulla sulle tre reti del Brasile. Riesce ad intuire il calcio di rigore di Coutinho e va vicino a neutralizzarlo.

D.Bejarano 5,5 - Qualche chiusura provvidenziale ma pochi svarioni che potevano costare caro alla difesa della Bolivia, non perfetto in occasione del secondo gol di Coutinho. Più un errore di reparto che individuale.

Haquin 6 - Uno dei pochi a salvarsi nella triste prestazione della squadra di Villegas, specie nel primo tempo concede poco spazio a Roberto Firmino. Profilo senza dubbio da seguire.

Jusino 5 - Non comincia bene e finisce peggio, concede troppi varchi agli avanti del Brasile. Apre il braccio in maniera ingenua in avvio di secondo tempo regalando il calcio di rigore che sblocca la Seleçao.

M.Bejarano 5 - Il Brasile attacca con grande continuità e pericolosità lungo la corsia destra, a farne le spese è il capitano della Bolivia. Cliente troppo scomodo Richarlison, spesso in ritardo sull'attaccante brasiliano.

Saavedra 5 - Uno dei più attesi della sfida, tra quelli dotati di maggior tecnica dei boliviani. Non si accende praticamente mai, si nasconde dietro Filipe Luis senza provare mai lo spunto. (Dal 64' L.Vaca 6 - L'unico che prova ad impensierire Alisson con una conclusione dalla distanza).

Justiniano 5,5 - Il mediano della Bolivia comincia bene ma accusa la flessione nella ripresa, diversi i palloni gestiti male nel secondo tempo a giustificare il calo della Verde.

Saucedo 5 - Nel primo tempo viene graziato dal direttore di gara, colpisce con un pestone volontario Casemiro e dopo un check del VAR riceve il cartellino giallo. Frenato dalla sanzione perde tutta la sua verve agonistica. (Dal 59' Wayar 5 - Non riesce mai a mettersi in mostra dopo il suo ingresso in campo).

Chumacero 5,5 - Tra gli uomini di maggior tecnica della squadra ospite, viene schierato lungo la corsia mancina ma ha poco spazio per rendersi pericoloso. Spesso schiacciato dalle sovrapposizioni di Dani Alves.

Raul Castro 6 - Uno dei pochi che prova a metterci quel pizzico di fantasia nella manovra della Bolivia, peccato sia poco coadiuvato dai compagni. Ci prova dalla distanza ma con poca fortuna. (R.Vaca sv).

Marcelo Moreno Martins 5,5 - Ci mette spesso il fisico per provare a tenere alta la Bolivia, non può fare di più visti i pochissimi palloni giocabili ricevuti. Proverà a rendersi più pericoloso contro Perù e Venezuela.