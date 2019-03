Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Tottenham - Dubbio Pulišić per Favre

Calcio d'inizio alle ore 21:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nel ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2018/2019 i tedeschi del Borussia Dortmund del tecnico Lucien Favre affronta gli inglesi del Tottenham Hotspur FC del tecnico Mauricio Roberto Pochettino Trossero.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - I tedeschi sono attualmente al 1° posto in classifica della 1. Fußball-Bundesliga 2018/2019 con 54 punti (PG: 24 - V: 16 - P: 6 - S: 2 - GF: 58 - GS: 27 - DR: +31) e sono arrivati a giocarsi questi ottavi di finale vincendo il Gruppo A della fase a gironi di Champions (PG: 6 - V: 4 - P: 1 - S: 1 - GF: 10 - GS: 2 - DR: +8).

Lo svizzero Lucien Favre, il quale non può disporre del difensore polacco, classe '85, Łukasz Piszczek infortunato, sembra orientato ad optare per il consueto 4-2-3-1 con il turco Roman Bürki tra i pali. Linea difensiva, da destra a sinistra, formata dallo spagnolo di origini marocchine Achraf Hakimi, dallo svizzero di origini nigeriane Manuel Obafemi Akanji, dal francese di origini ivoriane Dan-Axel Zagadou e dal francese di origini senegalesi Abdou-Lakhad Diallo. Sulla trequarti, davanti alla coppia di mediani composta dal danese di origini statunitensi Thomas Delaney e dal belga di origini martinicane Axel Laurent Angel Lambert Witsel, agiranno, sempre da destra a sinistra, dall'inglese originario del Trinidad e Tobago Jadon Malik Sancho, Marco Reus e dal danese Jacob Bruun Larsen, quest'ultimo dovrebbe partire titolare visto il dubbio riguardo all'utilizzo dello statunitense di origini croate Christian Mate Pulišić. Davanti, come unico riferimento, vestirà i panni del falso centravanti Mario Götze.

COME ARRIVA IL TOTTENHAM - Gli inglesi, che momentaneamente occupano il 3° posto in classifica della Premier League 2018/2019 con 61 punti (PG: 29 - V: 20 - P: 1 - S: 8 - GF: 56 - GS: 30 - DR: +26), hanno conquistato l'accesso agli ottavi di finale di Champions dopo aver chiuso il Gruppo B della fase a gironi al 2° posto con 8 punti (PG: 6 - V: 2 - P: 2 - S: 2 - GF: 9 - GS: 10 - DR: -1).

L'argentino Mauricio Pochettino, che non può disporre dell'attaccante anglo-nigeriano, classe '96, Bamidele Jermaine Alli infortunato e che nutre dubbi sull'utilizzo del centrocampista, classe '94, Eric Jeremy Edgar Dier e del centrocampista, classe '96, Harry Billy Winks, dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2 con il francese Hugo Lloris in porta. Difesa, da destra a sinistra, composta dal belga Jan Vertonghen, dal belga Tobias Albertine Maurits Alderweireld e dal colombiano Davinson Sánchez Mina. Centrocampista, sempre da destra a sinistra, formato da Kieran John Trippier, dal francese Moussa Sissoko, dal keniota Victor Mugubi Wanyama e dall'anglo-giamaicano Daniel Lee Rose. In attacco, dove il vestirà i panni del trequartista il danese Christian Dannemann Eriksen, agiranno il sudcoreano Heung-min Son ed Harry Edward Kane.

PROBABILI FORMAZIONI

UEFA Champions League 2018/2019 - Ottavi di finale - Ritorno

Martedì 5 Marzo 2019 - ore 21:00

Signal Iduna Park di Dortmund (Germania)

Borussia Dortmund vs Tottenham Hotpur FC (Tottenham Hotspur FC vs Borussia Dortmund 3-0)

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1) : Bürki; Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo; Delaney, Witsel; Sancho, Reus (C), Bruun Larsen; Götze.

A disp.: Hitz (GK), Toprak, Weigl, Paco Alcácer, Raphaël Guerreiro, Philipp, Pulišić.

All.: Favre.

TOTTENHAM HOTSPUR FC (3-4-1-2) : Lloris (C); Vertonghen, Alderweireld, Sánchez; Trippier, Sissoko, Wanyama, Rose; Eriksen; Son, Kane.

A disp.: Gazzaniga (GK), Aurier, Davies, Winks, Lamela, Llorente, Lucas.

All.: Mauricio Pochettino.

Arbitro: Danny Makkelie (Olanda)

Assistente 1: Mario Diks (Olanda)

Assistente 2: Hessel Steegstra (Olanda)

Quarto Ufficiale: Kevin Blom (Olanda)

VAR: Pol van Boekel (Olanda)

AVAR: Jochem Kamphuis (Olanda)