Le probabili formazioni di Egitto-Sudafrica - Qualche dubbio per Salah

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tabellone della fase ad eliminazione diretta della Coppa d'Africa ha già riservato le prime sorprese, con il Benin che ha strappato una storica qualificazione battendo il Marocco ai rigori nella prima giornata degli ottavi di finale. Ai quarti incontrerà il Senegal, mentre per la vincente della sfida tra Egitto e Sudafrica il percorso continuerà affrontando una tra Nigeria e Camerun, in campo oggi alle 18. Per l'Egitto l'impegno sembrerebbe relativamente facile: Salah e compagni hanno dominato il gruppo A nella fase a gironi, mentre il Sudafrica si è qualificato tra le migliori terze, strappando il pass per gli ottavi solo grazie alla vittoria per 1-0 sulla Namibia. Da non sottovalutare, inoltre, il fattore campo: si gioca all'International Stadium del Cairo, palcoscenico ideale per i Faraoni, sette volte campioni della competizione.

COME ARRIVA L'EGITTO - Tre vittorie su tre nella fase a gironi hanno lanciato l'Egitto verso le finali della Coppa d'Africa, con il vantaggio di giocare su terreno amico. Alla vigilia della sfida è sorto qualche dubbio per il CT Javier Aguirre riguardo all'uomo-simbolo della Nazionale, Salah, che sarebbe reduce da un'influenza. Nella sessione del giovedì il tecnico ha preferito interrompere l'allenamento dell'attaccante per consentirgli un migliore recupero, e l'ex giallorosso dovrebbe scendere regolarmente in campo nel canonico 4-2-3-1, affiancato da El Said e Trezeguet, a supporto della punta centrale Marwan Mohsen.

COME ARRIVA IL SUDAFRICA - I Bafana Bafana non partono con i favori del pronostico di fronte ai padroni di casa, ed il magro bilancio della fase a gironi (una vittoria ed un solo gol segnato) è in contrasto con il bottino pieno degli avversari, ma la minor pressione psicologica potrebbe essere la chiave per vedere un Sudafrica in grado di mettere in difficoltà l'Egitto. Il CT Stuart Baxter dovrebbe tornare al 4-4-2 dopo il non soddisfacente esperimento di 4-3-3 visto contro il Marocco. Spazio dunque a Mothiba e Zwane in attacco, supportati da un centrocampo composto da Tau, Serero, Mokotjo e Zungu.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; El Mohamady, Alaa, Hegazy, Ashraf; Hamed, Elneny; Salah, El Said, Trezeguet; Mohsen. Allenatore: Aguirre.

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi, Hlanti; Tau, Serero, Mokotjo, Zungu; Mothiba, Zwane. Allenatore: Baxter.