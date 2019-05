Lecce-Benevento in bici, Lucioni divide il percorso in 3 tappe

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Se il Lecce passerà in Serie A me ne andrò in bicicletta da Lecce alla città di mia moglie, Benevento". Queste le parole che Fabio Lucioniaveva pronunciato nei mesi scorsi prima che si concretizzasse la promozione in massima serie dei giallorossi. Ora l’esperto difensore è pronto a trasformare la promessa in realtà compiendo il percorso (circa 350 chilometri) dividendolo in tre tappe: Lecce-Altamura (116km), Altamura-Lacedonia (113km) e Lacedonia-Benevento (67km). Un percorso che avrà finalità benefiche a favore dell’AISLA, l’associazione che si batte contro la SLA. Questo il post sui propri profili social di Lucioni: