Lecce, differenziato per Fiamozzi, Lo Faso, La Mantia e Lapadula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana d’allenamento per il Lecce, in vista della gara di domenica sera con l’Hellas Verona, nella quale il tecnico Liverani dovrà fare a meno di Farias fermato per un turno dal giudice sportivo. Assente Meccariello, hanno svolto lavoro personalizzato Fiamozzi, Lo Faso, La Mantia e Lapadula. Domani allenamento a porte chiuse all’Acaya Golf Resort & SPA.