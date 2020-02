vedi letture

Lecce, distrazione del terzo prossimale del retto femorale sinistro per Falco

Brutte notizie per Fabio Liverani in vista della prossima gara del suo Lecce contro la Roma. Filippo Falco, come evidenziato dal club sul proprio sito ufficiale, si è sottoposto in data odierna a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del terzo prossimale del retto femorale sinistro. Il calciatore, che sarà monitorato quotidianamente, ha già iniziato terapia fisica e riabilitativa presso il "Centro Palaia Human Care" di Squinzano.