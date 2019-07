© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La campagna abbonamenti "LeccendAri" entra nella storia. Come riporta il sito ufficiale dei salentini, è stato appena battuto il record di abbonati, che durava ormai da oltre trent’anni, risalente alla stagione 1985/'86 con 13.589 sottoscrizioni. Una gran bella conferma dell'entusiasmo che si respira in tutto l'ambiente in vista del ritorno in Serie A.