Fonte: Dennis Magrì

© foto di Federico De Luca

Lecce ancora ko in casa, un vera e propria maledizione al Via del Mare. I salentini sono stati sconfitti di misura dall'Udinese, con un bellissimo gol di Rodrigo De Paul arrivato nei minuti finali. Al termine della sfida, come raccolto da TMW, c'è stata una moderata contestazione da parte dei tifosi del Lecce, che hanno incitato i giocatori a tirare fuori gli attributi.