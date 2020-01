Fonte: uslecce.it

Allenamento pomeridiano per i giallorossi al Via del Mare, dove il Lecce affronterà, lunedì alle 18, l'Udinese. Benzar, Calderoni, Gallo, Imbula, Lo Faso e Majer si sono allenati a parte. Domani al mattino, sempre al Via del Mare, la rifinitura a porte chiuse.