Lecce, Tribunale di Benevento archivia l'inchiesta doping su Lucioni

Capitolo chiuso. Come si legge quest'oggi su Il Mattino, il Tribunale di Benevento ha archiviato il procedimento in merito alla squalifica per doping dell'allora difensore del Benevento Fabio Lucioni, fermato nel 2017 dalla Procura della FIGC per un anno. Scelta basata sul fatto che "non sussistono elementi sufficienti per dimostrare che gli indagati abbiano agito con la consapevolezza di alterare prestazioni sportive con l'assunzione di Clostebol".

Fabio Lucioni (32) è attualmente tesserato per il Lecce in Serie A