Gli ultras del Lione, in particolare quelli del gruppo organizzato dei Bad Gones, chiedono alla società di allontanare l'allenatore Bruno Genesio. Questo il comunicato diffuso tramite i social: "Crediamo, come sosteniamo già da diverso tempo, che solo l'addio di Bruno Genesio permetterà di vivere un'atmosfera più serena. Senza serenità, il club non potrà tornare a lottare per il vertice. Incontreremo nei prossimi giorni il Presidente Aulas per ribadire la nostra posizione, poi spetterà a lui prendere una decisione (ammesso che non sia già stata presa) e assumersi le responsabilità".