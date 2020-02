vedi letture

Lippi: "La Serie A è cresciuta grazie alle tante squadre che hanno un'idea di calcio precisa"

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale e allenatore della Juventus, ha parlato a Il Mattino del campionato di Serie A, molto combattuto grazie soprattutto, a suo dire, alla crescita delle piccole realtà: ""Inter, Lazio e Juve stanno dando una grande mano alla Serie A? Mica solo loro. Secondo me il grande aiuto alla crescita del nostro calcio lo stanno dando Atalanta, Cagliari, Parma, Verona, Sassuolo e altre squadre che hanno un'idea di calcio ben precisa. Il gioco dell'Atalanta, per esempio, fa invidia a tante big d'Europa. Mi piace l'idea che ognuno porti avanti il proprio progetto in maniera diversa dagli altri: chi fa crescere i giovani nel proprio settore giovanile, chi li va a pescare altrove e così via. È un buon momento per noi. Si capisce che c'è stata una programmazione".