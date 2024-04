Fiorentina, Italiano: "Importante ripartire dopo la partita persa a Bergamo"

"Durante le partite ci sono dei momenti negativi in cui andiamo in difficoltà, ma vedo una squadra che riesce a reagire subito. Non era facile ripartire dopo la sconfitta di Bergamo in coppa Italia, ma abbiamo caratteristiche ben precise e siamo riusciti a tornare alla vittoria casalinga attraverso una prestazione di spessore. Giovedì avremo una semifinale di Conference e ricreare l'ambiente giusto nel nostro stadio acuisce l'autostima e ci permetterà di lavorare meglio". Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano a DAZN.

Il tecnico si sofferma sui singoli, partendo da Arthur: "Ha avuto qualche problema a livello fisico, sta tornando ai livelli di inizio stagione. Può essere lui il centro della manovra, ha la capacità di giocare corto e di vedere in anticipo i movimenti dei compagni. Quando è nel vivo del gioco è "tanta roba", sono soddisfatto della sua prestazione e sono contento anche del recupero di altri calciatori che potranno dare un grosso contributo nella fase finale della stagione. Tutti vogliono dare una mano, basta vedere come sono entrati i ragazzi che avevo lasciato inizialmente in panchina. Nico Gonzalez ha realizzato una bella doppietta, sapete tutti quanto è importante avere tanti elementi in grado di riempire l'area di rigore garantendoci gol. Da qui in avanti vedremo un altro Nico, ne sono certo. Prove come quelle di stasera lo esaltano, può e deve fare la differenza". Infine sugli obiettivi da qui alla fine della stagione: "La verità è che ragioniamo gara dopo gara senza scegliere nulla, basta un minimo errore per essere fuori da qualche competizione proprio come accaduto in coppa Italia. Stiamo preparando bene la sfida di Conference che nasconde tante insidie. In campionato c'è stata quest'accelerata che mi aspettavo, ad ora il ruolino di marcia è lo stesso del girone d'andata. Io voglio sempre una squadra che giochi a calcio, che provi ad andare in vantaggio senza fare troppi calcoli"