Lippi parla del nipote: "Prima vestiva la maglia della Juve ma ora tifa Roma"

Nella lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi ha fatto anche una rivelazione personale sul nipote Lorenzo: "In questi giorni ho rivisto qualche intervista alla tv: in una c'era lui, in braccio a me, con la maglia della Juve per evitare che venissi colpito dai gavettoni. Adesso però tifa Roma, perché a Roma gli hanno fatto cambiare idea, ma gli ho ricordato che quando era con me, mi diceva sempre 'uve uve'".