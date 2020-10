live Coronavirus, l'allarme del calcio: "Vicini al collasso". Radu e Gagliardini negativi

21.44 - Sollievo in casa Inter: Radu e Gagliardini negativi al tampone. In panchina col Parma? - Dopo il falso allarme per Hakimi, arrivano altre buone notizie in casa Inter. Sono infatti guariti Gagliardini e Radu, risultati positivi al Covid-19 rispettivamente l'8 e il 9 ottobre. Il tampone - riporta gazzetta.it - ha dato esito negativo (nella rosa dell'Inter solo Skriniar resta dunque positivo). I due calciatori potranno uscire dall'isolamento ed allenarsi individualmente, ma da protocollo dovranno sostenere una visita medica prima di poter tornare in campo. Ovviamente, non saranno disponibili per la gara di domani contro lo Shakhtar (possibile panchina nella sfida di sabato contro il Parma a San Siro).

20.30 - Crisanti promuove il DPCM: "Coraggioso e indispensabile, voto 8" - "Se dovessi dargli un voto, direi 8". Così Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'Università di Padova, nonché consulente della Regione Veneto in primavera, commenta il nuovo DPCM ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Radio1: "È un provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown: ha scontentato molti, ma non credo fosse evitabile".

17.44 - Gravina replica a Sibilia - Con me alla guida, la Figc non farà mai l'errore di dividere il nostro mondo in ricchi e poveri". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha commentato all'ANSA le dichiarazioni del numero 1 della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia. "I contributi diretti arrivati alle società della LND sono stati stanziati proprio dalla Figc durante il lockdown in primavera e, anche grazie al nostro lavoro con le istituzioni, la dimensione del calcio di base è in cima alle attenzioni del Ministero per lo Sport e dell'intero Esecutivo".

17.15 - La Serie D pensa a fermarsi - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Dilettanti ha lanciato una consultazione tra le proprie società. Due le possibili risposte: prosecuzione del campionato o sospensione fino al 24 novembre, data di scadenza del DPCM licenziato ieri dal governo.

17.10 - Il bollettino di oggi - Salgono ancora le terapie intensive (+76), con oltre mille nuovi ricoverati. 141 morti nelle ultime 24 ore, per un aumento degli attualmente positivi pari a 14.443. Qui il bollettino di oggi.

16.58 - Le FAQ del Governo sullo Sport - Attraverso i propri canali ufficiali, l'esecutivo ha risposto con delle FAQ a tante domande degli sportivi, amatoriali e non, in ordine alle novità introdotte con l'ultimo DPCM. Le trovate cliccando qui.

16.25 - Dal Pino: "Calcio al collasso" - "Spero che il Governo capisca, una volta per tutte, il valore del calcio come industria al di là di ogni superficiale demagogia". Con queste parole, anche il presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha invitato l'esecutivo a fare di più per lo sport più seguito dagli italiani: "Siamo molto preoccupati, siamo vicini al collasso e temo che l'economia del Paese pagherà a caro prezzo le misure restrittive che sono state poste in essere. Ci aspettiamo attenzione e sensibilità da parte del Governo".

16.10 - Sibilia: "Dilettanti, servono gli aiuti promessi" - Dopo la Lega Pro, anche la Lega Dilettanti chiede al Governo aiuti concreti. Lo fa attraverso le parole del presidente Sibilia, che affida all'Ansa una nota in cui spiega che "la misura adesso è colma e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e fare proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice".

15.05 - Gravina in aiuto ai club - La FIGC, la Lega e il Comitato 4.0 hanno inviato tre distinte lettere al governo in vista del provvedimento di legge in materia economica in arrivo per chiedere sostegni e scongiurare il collasso del sistema calcio. Ma oltre al sussidio chiesto alle autorità di Governo, il calcio italiano sta pensando ad ulteriori regolamentazioni interne per aiutare i club a corto di liquidità (non solo quelli di Serie A). Il presidente federale Gabriele Gravina potrebbe varare una normativa che possa garantire flessibilità nel pagamento degli stipendi ai calciatori. Il tutto, ovviamente, previo accordo fra le società ed i suoi tesserati. Il motivo è presto detto: evitare punti di penalizzazione per quelle società che non dovessero rispettare le scadenze. Non un taglio degli emolumenti, bensì la possibilità di ritardare il pagamento qualora ce ne fosse necessità.

12.15 - Milan, Donnarumma e Hauge positivi al Covid-19 - AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali. Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività.

10.20 - Lettera della FIGC al governo - La FIGC chiede aiuto al Governo. Le restrizioni e la situazione attuale legata alla pandemia da Covid-19 stanno producendo un ammanco enorme per le casse delle società calcistiche e proprio per questo motivo la Federazione ha chiesto che nei prossimi provvedimenti vengano previsti aiuti e sostegni anche per il mondo del calcio. Qui un estratto della lettera inviata dalla FIGC al Governo.

9.45 - Cosa prevede il DPCM - Annunciato ieri da Giuseppe Conte, il nuovo decreto ha introdotto diverse misure. Qui le decisioni relative alle attività dei campionati regionali e provinciali. Stop anche ai 1000 tifosi allo stadio.