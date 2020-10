Juventus, ecco Cristiano Ronaldo. Il portoghese è alla Continassa: in giornata il provino decisivo

Cristiano Ronaldo è tornato. Dopo la negatività al Coronavirus ritrovata e annunciata annunciata ieri sera dalla Juventus, il portoghese stamattina - intorno alle 10 - ha fatto il suo ritorno alla Continassa per la prima volta dopo oltre 20 giorni.

Il tampone negativo di ieri ha riscontrato la negatività dell’asso portoghese alla quale, per ritornare in campo, deve susseguire una visita di idoneità sportiva che l’atleta in questione deve superare. Toccherà oggi a Ronaldo completare l’iter per poi, successivamente, rimettersi in moto sui terreni del Training Center della Continassa con ogni probabilità in forma individuale in attesa di un secondo tampone negativo che gli darebbe il definitivo via libera al ritorno in gruppo con vista sullo Spezia e sul ritorno in campo.