live Coronavirus, la Svezia conferma Kulusevski e Svanberg. Positivo l'ex Napoli Alemao

09.32 - Alemao ricoverato in Brasile per Covid, positiva anche la compagna - Alemao, ex giocatore del Napoli e della nazionale brasiliana, è ricoverato in ospedale in Brasile dopo esser stato colpito dal coronavirus. L'ex centrocampista si trova a Belo Horizonte e, secondo la stampa brasiliana, le sue condizioni sono preoccupanti. Anche la compagna di Alemao è risultata positiva.

MARTEDÌ 15 GIUGNO

23.16 - Ad Lega Serie A: "Dopo Coppa Italia ed Europeo, obiettivo stadi pieni dalla prossima stagione" - "C'è un ritorno alla normalità, iniziamo a rientrare in una logica naturale. A Reggio Emilia con la finale di Coppa Italia abbiamo fatto le prove generali, agli Europei sarà un crescendo di accesso al pubblico. L'obiettivo è quello di ripartire con gli stadi pieni nella nuova stagione". Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo intervenendo a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Posso solo sperare che la fase di vaccinazione collettiva nel nostro paese proceda velocemente - ha aggiunto - Spero che ciò avvenga per l'inizio del campionato".

18.40 - Protezione Civile, il bollettino: 907 nuovi contagiati (-2.523 positivi rispetto a ieri). 36 morti in 24h - La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 79.524 tamponi e individuati 907 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 157.790, 2.523 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 36 persone affette da Coronavirus per un totale di 127.038 decessi dall'inizio dell'epidemia.

• Attualmente positivi: 157.790

• Deceduti: 127.038 (+36)

• Dimessi/Guariti: 3.960.951 (+3.394)

• Ricoverati: 4.001 (-106)

• di cui in Terapia Intensiva: 536 (-29)

• Tamponi: 68.684.085 (+79.524)

Totale casi: 4.245.779 (+907, +0,02%)

17.20 - Gravina: "Più tifosi allo stadio? Incontreremo la UEFA per capire se sarà possibile" - Nella sua intervista a Sky Sport, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche della possibilità che nella seconda fase dell'Europeo ci possano essere più spettatori allo stadio: "Ci proveremo, incontreremo la UEFA e vedremo se sarà possibile, grazie anche all'ottimo comportamento dei tifosi. Con il Cts e il ministro Speranza vedremo se riusciremo ad aumentare il numero dei tifosi".

13.59 - Svezia, confermati in rosa Kulusevski e Svanberg - Kulusevski e Svanberg continueranno la loro avventura all'Europeo. I calciatori di Juve e Bologna, positivi al Covid negli scorsi giorni, saranno reintegrati nella rosa a disposizione del Ct Andersson una volta terminato il periodo di isolamento. Questa sera l'esordio della Svezia contro la Spagna alle 21.00 a Siviglia

10.01 - Covid, i casi nel mondo superano la soglia dei 176 milioni - I casi di coronavirus a livello globale hanno superato oggi la soglia dei 176 milioni mentre il numero dei decessi provocati dal Covid negli Stat Uniti sfiora quota 600mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia le infezioni nel mondo sono state 176.001.664, inclusi 3.805.014 decessi. Negli Usa, ovvero il Paese più colpito in termini assoluti, si registrano attualmente un totale di 33.462.286 contagi e 599.769 decessi.

LUNEDÌ 14 GIUGNO