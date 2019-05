LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Il Bayern Monaco è campione di Germania!

Premi f5 per aggiornare

17.29 - Il Bayern Monaco, vincendo contro l'Eintracht di Francoforte, vince la Bundesliga e si laurea campione di Germania! Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Bayern-Eintracht 5-1

Werder Brema-Lipsia 2-1

Dusseldorf-Hannover 2-1

Friburgo-Norimberga 5-1

Hertha-Leverkusen 1-5

Mainz-Hoffenheim 4-2

Borussia Mon'Gladbach-Dortmund 0-2

Schalke-Stoccarda 0-0

Wolfsburg-Augsburg 8-1

1' - Fischio d'inizio!

4' - GOL! GOL! GOL! COMAN! Il Bayern passa in vantaggio, Muller apparecchia e Coman infila in porta!

13' - Lewandowski! Riceve il pallone in area, solo davanti alla porta scarica la conclusione! Si oppone Trapp!

26 ' Gnabry mette in rete per il Bayern ma il Var ferma tutto.

29' - Gol annullato al Bayern, il Var invalida il gol di Gnabry per fuorigioco.

36' - Arriva il giallo per Hinteregger.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! HALLER! Pareggio Eintracht! Riceve fortunosamente palla in area, scarica in porta e trova l'1-1!

53' - GOL! GOL! GOL! ALABA! Conclusione potente che fulmina il portiere! 2-1!

58' - GOL! GOL! GOL! SANCHES! Il Bayern continua ad imporsi e vede sempre più da vicino il titolo!

72' - GOL! GOL! GOL! RIBERY! Spiazza Trapp piazzando la conclusione, 4-1!

78' - GOL! GOL! GOL! ALABA! Il Bayern chiude i giochi, bavaresi ad un passo dal titolo nazionale!

84' - Il match si avvia verso la fine, con il Bayern vittorioso!

17.24 - Fine partita.

Werder Brema-Lipsia 2-1

1' - Fischio d'inizio!

16' - Ilsanker si becca il giallo.

35' - GOL! GOL! GOL! RASHICA! Dal dischetto non sbaglia, vantaggio Werder!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - Scatta il giallo per Saracchi.

50' - Ammonito anche Augustinsson.

54' - Bruma sbaglia dal dischetto! Il Lipsia fallisce il calcio di rigore!

86' - GOL! GOL! GOL! MUKIELE! Riceve in area, infila in porta e firma l'1-1!

88' - GOL! GOL! GOL! PIZARRO! Nel finale arriva il gol di Pizarro che chiude i giochi! 2-1!

17.24 - Fine partita.

Dusseldorf-Hannover 2-1

1' - Fischio d'inizio!

24' - Karaman! Ci prova a due passi dalla porta, tiro debole che finisce tra le braccia del portiere.

37' - Arriva il giallo per Prib.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Palla in area, stop e conclusione precisa alle spalle del portiere! 1-0!

61' - GOL! GOL! GOL! KARAMAN! Conclusione potente che finisce in rete!

78' - GOL! GOL! GOL! Muller si infila in area con un azione personale, scarica il tiro e trova il gol! 2-1!

17.24 - Fine partita.

Friburgo-Norimberga 5-1

1' - Fischio d'inizio!

7' - GOL! GOL! GOL! TERRAZZINO! La squadra di casa trova il vantaggio, Terrazzino mira all'angolino e trova il gol!

27' - Giallo per Heintz.

34' - GOL! GOL! GOL! WALDSCHMIDT! Calcia da fuori e trova il gol, 2-0!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! Infila in porta e mette a segno il 3-0!

56' - GOL! GOL! GOL! ANCORA PETERSEN! Dilaga il Friburgo, aggancia un traversone dalla fascia e scarica in rete! 4-0!

61' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Il Friburgo annienta il Norimberba, incornata vincente di Grifo e manita dei padroni di casa!

69' - GOL! GOL! GOL! LOWEN! Gol della bandierina per il Norimberga, al volo Lowen colpisce in porta e firma il 5-1!

17.24 - Fine partita.

Hertha-Leverkusen 1-5

1' - Fischio d'inizio!

28' - GOL! GOL! GOL! HAVERTZ! Il Leverkusen va avanti, Havertz riceve un passaggio in area e rapidamente conclude in porta! 0-1!

34' - GOL! GOL! GOL! LAZARO! Duda apparecchia e Lazaro infila in porta! 1-1!

38' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Tiro potente e centrale, il portiere non riesce ad opporsi! Bayer avanti!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! BRANDT! Tiro potente dalla distanza, il portiere intuisce ma non ci arriva!

73' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Poker del Bayer, Alario incorna e firma il 4-1!

88' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Tripletta e vittoria in cascina, 1-5!

17.24 - Fine partita.

Mainz-Hoffenheim 4-2

1' - Fischio d'inizio!

12' - GOL! GOL! GOL! BELFODIL! Gran tiro all'angolino, non ci arriva il portiere e l'Hoffenheim va avanti!

18' - Baumgartner viene ammonito.

23' - Gara tesa, giallo anche per Joelinton.

34' - GOL! GOL! GOL! KRAMARIC! Punizione intelligente, palla bassa sotto la barriera e palla all'angolino! 0-2!

42' - Espulso Baumgartner! Doppia ammonizione, Hoffenehim in dieci uomini!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Scatta il giallo anche per Vogt.

66' - GOL! GOL! GOL! BROSINSKI! Dal dischetto non sbaglia, il Mainz riapre i giochi!

83' - GOL! GOL! GOL! BOETIUS! Da fuori conclude dopo un fraseggio, palla alle spalle del portiere! 2-2!

90' - GOL! GOL! GOL! BOETIUS! Il Mainz ribalta il risultato nel finale!

90' - GOL! GOL! GOL! MATETA! Gran ribaltone del Mainz, Mateta firma il 4-2 e chiude i giochi!

17.24 - Fine partita.

Borussia Mon'Gladbach-Dortmund 0-2

1' - Fischio d'inizio!

12' - Traversa di Traorè! Conclusione potente verso la porta, palla che si schianta contro la traversa!

15' - Kramer si becca il giallo.

32' - Ammonito Delaney.

45' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Arriva il vantaggio del Dortmund, anche il Var dopo un'iniziale titubanza conferma!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! REUS! Dalla distanza pennella verso l'angolino, palla in porta e il Dortmund raddoppia!

76' - Il Dortmund gestisce il vantaggio ma non arrivano belle notizie da Monaco, il Bayern al momento è campione di Germania!

17.24 - Fine partita.

Schalke-Stoccarda 0-0

1' - Fischio d'inizio!

16' - Sostanziale equilibrio in questo avvio.

28' - Burgstaller! Incornata a due passi dalla porta, ci arriva il portiere.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

65' - Scatta il giallo per Castro.

17.24 - Fine partita.

Wolfsburg-Augsburg 8-1

1' - Fischio d'inizio!

21' - GOL! GOL! GOL! WEGHORST! Pasticcia la difesa dell'Augsburg, Weghorst trova il pallone ed il gol!

37' - GOL! GOL! GOL! WEGHORST! Raddoppio Wolfsburg!

42' - GOL! GOL! GOL! Incornata vincente di Knoche che batte il portiere! Dilaga la squadra di casa!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! WEGHORST! Arriva la tripletta personale, 4-0!

57' - GOL! GOL! GOL! GINCZEK! Palla sui suoi piedi in area, alza la testa e conclude!

60' - GOL! GOL! GOL! RECHBECAJ! Crolla l'Augsburg, arriva anche il sesto gol per il Wolfsburg!

82' - GOL! GOL! GOL! SCHIEBER! Gol della bandiera per gli ospiti, lo firma Schieber!

85' - GOL! GOL! GOL! BREKALO! Il Wolfsburg trova il modo di firmare il 7-1, da fuori firma Brekalo!

89' - AUTOGOL DI DANSO! Wolfsburg che chiude i giochi con un risultato pirotecnico, 8-1!

17.24 - Fine partita.

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30! Sfida finale tra Bayern e Borussia, con i bavaresi che hanno due punti di vantaggio ed ai quali basta la vittoria per laurearsi campioni!