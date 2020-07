live Koulibaly: "Barcellona, ci proveremo in tutti i modi. Osimhen, vieni a Napoli"

vedi letture

Clicca su F5 per aggiornare la pagina

12.55 - Kalidou Koulibaly ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Dal suo futuro al possibile arrivo di Osimhen: il difensore senegalese ha rilasciato una intervista esclusiva che verrà trasmessa alle ore 13.00.

S'è parlato molto del fallo commesso su Kulusevski. Quello è rigore?

"Io avevo subito richiesto all'arbitro di guardare la VAR, ma dopo due secondi ha confermato il rigore. Quindi non è servito a nulla..."

A Gattuso l'ultima sconfitta non è piaciuta.

"Abbiamo ancora tre partite da giocatore e dobbiamo finire bene la stagione, sono tre partite molto interessanti. Dobbiamo giocare al 100%, finire bene e vincere queste partite. Secondo me dobbiamo migliorare e cambiare la mentalità, perché solo quello ci può fare andare avanti".

Voi sognate di eliminare il Barcellona.

"Sarebbe molto importante andare a Lisbona, non dobbiamo avere timore. Poi le partite sono secche e possiamo vincere contro qualsiasi squadra".

Gattuso ha cambiato il Napoli. Come ti stai trovando con lui?

"Ci ha studiato molto bene e ha corretto i nostri errori. Sa su cosa dobbiamo lavorare, sa come fare. Ci manca ancora un po' di mentalità vincente, ma lui ci sta dando le chiavi per andare avanti".

Domani al San Paolo arriva il Sassuolo.

"All'andata la vittoria contro di loro ci fece molto bene, domani è un bell'allenamento per la sfida col Barcellona perché loro palleggiano molto e spesso riescono a mettere sotto le grandi squadre. Sarà la partita giusta per preparare il match col Barcellona".

La vostra è una stagione vincente?

"Vincere aiuta a vincere, non avevo mai vinto prima la Coppa Italia e sono molto contento di averla vinta. Ora però dobbiamo guardare avanti, alla partita di Barcellona: lì bisognerà fare di tutto per andare avanti anche perché dopo ci saranno partite secche".

Il grande sogno è però lo Scudetto.

"Vincere a Napoli è sempre speciale, lo abbiamo visto anche con la Coppa Italia. Lo aspettano da tempo e faremo di tutto per regalare qualcosa ai tifosi, ora dobbiamo avere la testa sulla Champions e sulle ultime gare di campionato".

Napoli a vita è possibile?

"Si, sarebbe bello. Ma io non voglio illudere nessuno, vedremo cosa succederà. Io sono nel progetto Napoli, voglio finire bene la stagione e poi andremo a finire la stagione. Ora sto pensando solo al finale di stagione, al 100%", voglio provare ad andare avanti in Champions".

Cosa hai detto a Osimhen?

"Gli ho confermato quello che aveva sentito già prima. Lui aveva già preso tante informazioni sul Napoli e gli ho detto che questa è una bellissima città con una tifoseria che non ha mai visto nella sua carriera. Poi sugli episodi di razzismo gli ho detto che ci sono in Italia come ovunque, ma lui se viene qui deve pensare positivo perché la tifoseria è molto calda e molto bella".

13.15 - Intervista conclusa.