LIVE TMW - Milan, Gattuso: "Non sono di ferro, la classifica porta apprensione"

Sul riposo: "Ci alleniamo martedì mattina. La tensione l'avverto anche io, non sono fatto di ferro. Quando hai uno stadio pieno la responsabilità è tanta. Da bambino ho sempre tifato per questa squadra e le pressioni le senti più di tutti, ma sono orgoglioso di vedere tanto entusiasmo a San Siro. Per un club glorioso è giusto che ci sia, ma voliamo bassi"

Sulla rosa: "Li ringrazio tutti per quello che stanno dando, anche chi ha giocato poco come Montolivo e Bertolacci, i numeri sono belli ma non abbiamo fatto ancora nulla, poi vediamo a chi dare i meriti, stiamo con i piedi per terra".

Sulla stanchezza: "Non credo che sia un problema fisico della squadra, credo che sia un problema di brillantezza sotto l'aspetto offensivo, non è una questione fisica. Quando fai 10-11 partite di fila qualcosa lasci per strada, bisogna capire quando un giocatore è veramente stanco".

Su Suso: "Con la sua qualità ci ha dato sempre superiorità numerica, ci può stare che Suso venga ad aiutare meno rispetto a Chalhanoglu. Non ci ho pensato a cambiarlo".

Sul turnover: "Ci penserò".

Sulle 50 panchine al Milan: "Sembra che sono passati 15 anni, invece è trascorso solo un anno e mezzo".

Su Piatek: "Spesso ci arriviamo troppo lunghi, non riusciamo ad accorciare. Siamo una squadra che lavoriamo tutti insieme, ma sviluppiamo in maniera confusionaria e non corretta".

Sulla pressione: "Sono esperienze positive che ci devono servire, la classifica ti porta tensione perchè non puoi sbagliare. Sto chiedendo tutti di volare bassi, se facciamo prestazioni così non basta, alcune interpretazioni dei singoli non mi stanno piacendo, non sviluppiamo come vogliamo. Ho ben chiaro cosa possiamo fare, dobbiamo fare qualcosa di buono anche a livello offensivo e non accontentarci".

Se gli piacerebbe il titolo 'Il Sorpasso' sui giornali: "Non dobbiamo guardarlo, è un dato di fatto che siamo terzi. La nostra bravura dev'essere quella di riuscire a rimanere là".

Sul paragone con Rocco: "Tranne Kessie non faccio giocare solo incontristi a centrocampo. Io sono orgoglioso del paragone con Rocco. Io penso che, attraverso l'organizzazione, si possano fare bene entrambe le fasi".

Sulla partita: "Se giochiamo così non riusciremo a vincere tante partite. Abbiamo fatto bene dal punto di vista difensivo, ma nelle ultime partite a partire dall'Empoli abbiamo fatto male tecnicamente. Abbiamo fatto due passi indietro non uno. Non vorrei che l'attenzione sulla fase difensiva ci abbia portato a tralasciare un po' la fase offensiva. Siamo stati fortunati anche oggi in alcune occasioni".

Sul sorpasso all'Inter: "Dobbiamo viverla meglio, abbiamo 12 finali che ci aspettano più il ritorno della semifinale con la Lazio in Coppa Italia. Dobbiamo vivere la quotidianità meglio, tutti noi. Sia io che i miei giocatori siamo giovani. Ci sono giocatori che hanno giocato per 11-12 partite di fila. La stiamo un po' vivendo con apprensione"

