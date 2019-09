LIVE TMW - Milan, Giampaolo: "Dimissioni? Mai pensato"

Dopo la partita contro la Fiorentina, il tecnico del Milan Marco Giampaolo è pronto a parlare in conferenza stampa per analizzare il match. Segui le parole del tecnico rossonero con il live su TMW.

23.30 - Inizia la conferenza di Giampaolo

Ha mai pensato alle dimissioni? "No"

Cosa è successo? "La squadra ha pensato a recuperare, aveva giocato giovedì. Ho detto che la squadra ha giocato come se non si fosse mai allenata. Non c'erano avvisaglie dopo la partita giocata a Torino, questa sera la squadra ha avuto difficoltà, perchè sapeva di dover vincere. Ciò è stato un peso nella gambe e nella testa. Non abbiamo avuto la serenità mentale di poter giocare una partita che dovevi vincere. La squadra è stata involuta".

Mancanza di carattere e impegno? "Tre giorni fa ho avuto altre sensazioni, seppur con degli errori. Stasera abbiamo avuto grande difficoltà a far bene qualsiasi cosa. La giustificazione che posso trovare è che forse abbiamo avuto troppa responsabilità di doverla vincere, che ha pesato fisicamente e mentalmente. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Questa partita ci ha responsabilizzato oltre misura".

La contestazione dei tifosi?: "Hanno manifestato, giustamente, disappunto. C'è poco da aggiungere. La squadra, attraverso le prestazioni, devono trascinare la tifoseria. Questa sera non siamo riusciti a farlo e nella stagione l'abbiamo fatto solo parzialmente. I tifosi danno tutto per la maglia e i colori, siamo noi che dobbiamo trascinarli".

23.40 - Termina qui la conferenza di Giampaolo