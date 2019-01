LIVE TMW - Milan, Scaroni: "Paquetà tassello per riportare il club in alto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sull'andamento del progetto: "Non ci poniamo obiettivi ambiziosi nel breve termine, ma invece pensiamo a lungo termine. E' una squadra giovane che deve crescere".

Sull'incontro di venerdì: "Non vorrei parlare troppo delll'Uefa, ci aggiorneremo più avanti quando abbiamo delle notizie più utili da dare".

Su Paquetà: "Finalmente è qui con noi, ieri era a Milanello, è entrato a far parte del nostro team. La presenza di Lucas sta ad indicare l'impegno che ha Elliott per riportare il Milan dove gli spetta. Un tassello di quel mosaico che stiamo componendo. E' il 35esimo brasiliano nella storia del Milan su 965 giocatori che hanno disputato gare ufficiali con la maglia rossonera. E' stata una scoperta di Leonardo e lui ha avuto una mano felice con i brasiliani. Sicuro che anche Paquetà continuerà questa linea di successo. Diciamo che il Milan con questa operazione non è che non ha in mente di rispettare i Fpf".

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, parla in conferenza stampa a Casa Milan nel giorno della presentazione di Lucas Paquetà. Segui le dichiarazioni live su TMW