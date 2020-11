live Pioli: "Con il Lille non al nostro livello. Domani voglio una prestazione da Milan"

vedi letture

Ultima partita prima della sosta, il Milan chiuderà in testa alla classifica questo mini ciclo di serie A. Il tecnico rossonero analizzerà i temi della sfida contro l'Hellas Verona in programma domani sera a San Siro. Segui le parole dell'allenatore milanista su TMW.

Ore 14.30 inizia la conferenza di Stefano Pioli

E' anche dalla reazione che si può consolidare la maturità del Milan? "Non ci siamo espressi nel modo migliore, abbiamo abbassato il livello delle prestazione e abbiamo pagato caro. Abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi, dobbiamo mettere in campo una prestazione diversa".

Che gara sarà domani? "Dal punto di vista dello spirito ci saremo, dobbiamo mantenerlo, e chiaramente migliorarlo. Domani dobbiamo mettere in campo una prestazione da Milan, dal punto di vista tecnico e fisico, dobbiamo essere preparati contro il Verona".

Milan in testa alla classifica? "Significa che stiamo facendo un buon lavoro, ma prendiamo la partita di domani con intensità".

Passo falso a livello psicologico con il Lille? "Dentro la gara ci sono aspetti tattici, che stiamo analizzando, e l'aspetto psicologico. Dobbiamo ripartire da entrambi. Sappiamo che la competitività del campionato è alta e bisogna essere al massimo dell'attenzione".

La reazione di Ibra ? "Parlo spesso con i miei giocatori, lo faccio sempre, sia nei momenti positivi che negativi. Siamo tutti nella stessa direzione, cerchiamo di trovare l'aspetto migliore per la squadra. L'altra sera il livello nostro non è stato ottimale".

Incide la componente fisica? "Fare fatica contro l'Udinese è normale, squadra difficile da affrontare. Sarà molto difficile anche domani. Forse è un pò troppo semplice riferirsi agli aspetti fisici quando arrivano o non arrivano i risultati. Contro il Lille potevamo fare meglio sotto l'aspetto tecnico. Al rientro giocheremo 10 partite in 31 giorni, dobbiamo essere bravi a recuperare fisicamente e mentalmente, dobbiamo prepararci su questo".

Setti e il Covid... "Volevo salutare Setti, l'ho conosciuto a Bologna. Gli auguro la miglior guarigione possibile e di vederlo presto".

Questo Milan inizia ad avere eccessive aspettative? "Le pressioni ce le creiamo da soli, siamo molto rigidi con noi stessi, vogliamo essere ambiziosi. Quello che dicono gli addetti ai lavori non ci interessa, non ci preoccupa. L'importante è rimanere concentrati, vogliamo crescere e a provare a vincere le partite".

Romagnoli sta ricevendo critiche eccessive? "Nel mondo calcio le critiche e gli elogi sono sempre eccessivi, stiamo parlando di un leader della squadra, ci sta giocando di avere degli episodi sfavorevoli".

Gara col Verona mai banale... "Scendiamo in campo sempre per dare soddisfazione ai tifosi. Proviamo sempre a dare il massimo e avremo lo spirito necessario per questa gara complicata".

Recupero di Castillejo? "Ha avuto un'estate complicata, sta lavorando per tornare alle sue prestazioni. Ha le capacità e qualità per fare meglio".

Ci sarà spazio per Hauge? "Siamo tanti in quel ruolo lì, è un giocatore forte, ci darà soddisfazioni, ma è giusto ragionare partita dopo partita. Dipende dalle condizioni dei giocatori".

Theo è apparso un po' in calo, è preoccupato? "Continuo a credere che la prestazione della squadra aiuti i singoli. Su Theo non sono assolutamente preoccupato, è un nostro punto di riferimento, è normale non riuscire ad essere al 100% tutte le partite, il suo rendimento è positivo".

Ibra potrà giocare sempre? "Valutiamo gara per gara le condizioni dei giocatori. Se l'ho utilizzato è perchè abbiamo ritenuto giusto usarlo in queste gare. Strada facendo valuteremo, cambiano le gare, gli avversari e le condizioni. Ma non guardiamo troppo in là, ragioniamo una partita alla volta".

Rebic pronto per partite dall'inizio? "Non credo sia pronto per giocare dall'inizio, non è al 100% e mi auguro di averlo al meglio dopo la sosta. Ha avuto un problema fastidioso e sta recuperando".

Perchè hanno sbagliato tutti la partita con il Lille? "A livello di scelte di gioco e tecnico non abbiamo affrontato la partita nel modo migliore, e poi il Lille è una squadra forte, in Francia sono imbattuti, non siamo riusciti a trovare le soluzioni con lucidità, nel fare le scelte migliori. Poi dopo la gara si è fatta difficile, ma ci servirà per analizzare queste situazioni".

Tonali, manca ancora qualcosa? "Con la squadra discuto sempre dopo le partite, con analisi video e su cosa abbiamo proposto sul campo. Sono momenti importanti perchè ci confrontiamo. Ho visto una squadra delusa e attenta, motivata per migliorare. Su Tonali dico che ci vuole pazienza, ha disponibilità e talento, le caratteristiche giuste. Ci sta alla sua età non avere prestazioni ottimali. Poi il centrocampo del Lille è veramente forte, si è trovato davanti Renato Sanches che è un elemento di livello. Sandro si sta allenando bene".

Ore 14.52 finisce la conferenza di Stefano Pioli