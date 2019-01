© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, a Sky Sports, dopo la gara persa contro il Manchester City. Prima sconfitta stagionale per i Reds e vantaggio ridotto a 4 punti sui Citizens. Queste le parole del tecnico tedesco: "Siamo stati sfortunati nei momenti finali. Match duro, molto intenso. Abbiamo avuto periodi in cui abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a concretizzare. Non è stata la nostra miglior gara, ma ho già detto ai miei che va bene, l'abbiamo persa, ma dobbiamo subito pensare alla prossima".