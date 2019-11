© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Shock nell'ambiente Liverpool. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club inglese ha infatti reso noto che Dominic Matteo, calciatore dei Reds negli anni '90 e poi pundit per la tv del club, è stato operato nella giornata di lunedì per un tumore al cervello. L'ex difensore è uscito dalla terapia intensiva ed è attualmente in cura in un ospedale di Leeds, scrive il Liverpool, nel mandare il suo supporto a Matteo e alla sua famiglia, anche in vista del recupero.