Lucas Vazquez vota CR7: "E' meglio lui di Messi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante del Real Madrid Lucas Vazquez ha parlato a margine di un evento promozionale in Spagna, soffermandosi anche sul continuo testa a testa fra CR7 e Leo Messi: "Abbiamo risposto bene dopo un inizio complicato, soprattutto con la sconfitta col PSG. Ora però siamo in testa alla Liga e per questo motivo lo spogliatoio è felice. Meglio Messi o Cristiano Ronaldo? Ho vissuto talmente tante grandi stagioni con Cristiano che non posso far altro che scegliere lui".