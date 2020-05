Luisito Suarez: "Arthur in Spagna non ha fatto niente. Lautaro-Barcellona? Se lo dice Messi..."

Intervistato da SER Catalunya, l'ex Inter e Barcellona Luisito Suarez ha parlato così del possibile futuro a tinte blaugrana di Lautaro Martinez e anche del pressing della Juventus per Arhur: "Lautaro è un giocatore molto interessante. Se Messi ha dato la sua benedizione, significa che è davvero forte. Quali calciatori del Barcellona possono convincere l'Inter? Ai nerazzurri interessa solo avere dei soldi in cambio di Lautaro, in Italia puoi trovare benissimo giocatori dello stesso livello".

Arthur?

"Non ha fatto nulla al Barcellona finora, credo che il giovane Aleñà avrebbe potuto fare più o meno lo stesso. Il fatto che un giocatore arrivi dal Brasile non significa che debba scendere per forza in campo. Eppure in Italia si parla di Arthur come se in Serie A dovesse arrivare Pelé. Ma lo hanno mai visto giocare?".