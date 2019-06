Lutto Reyes, Capello: "Per me fu importante, sua morte mi amareggia"

© foto di Federico De Luca

La scomparsa di José Antonio Reyes a causa di un incidente stradale ha sconvolto la Spagna e il mondo del calcio in generale. A ricordare dell'ex calciatore iberico ci ha pensato Fabio Capello, che lo ha allenato tra le file del Real Madrid. "Mi hanno chiamato questa mattina dalla Spagna per dirmelo, ho tanti ricordi e tanta amarezza per un calciatore che è stato importante. L'abbiamo acquistato dall'Arsenal, nella mia ultima gara alla guida del Real fu fondamentale. Segnò due gol, stavamo perdendo 1-0 col Maiorca. Era un ragazzo andaluso, un po' particolare perché allegro e attaccato alle sue tradizioni. Sul campo era un ottimo calciatore, idem nello spogliatoio. Ho tanti bei ricordi, la sua scomparsa mi amareggia tanto", le parole di Capello a Sky Sport.