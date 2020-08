Maccarone: "Conte vuole vincere sempre, è stato criticato e questa cosa non gli è piaciuta"

Massimo Maccarone, ex attaccante di Empoli e Siena, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno e ha commentato così lo sfogo di Antonio Conte contro la dirigenza dell'Inter: "Come interpreto queste dichiarazioni? Non so, bisogna essere all'interno per capire. Conte è uno che vuole vincere sempre, ha fatto un grande campionato però è stato criticato e alla fine non è piaciuta questa cosa".