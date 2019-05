Maddaloni: "Sarri-Juventus? L'importante è vincere, non giocare bene"

Massimiliano Maddaloni, ex vice allenatore sulla panchina della Juventus con Ciro Ferrara nella stagione 2009/2010, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: “L’allenatore della Juventus? Se fosse stato Guardiola sarebbe stato l’allenatore migliore del mondo. Sarri fa giocare bene la squadra. La prima volta che ha avuto giocatori di qualità al Chelsea ha anche vinto. Oltre a far giocare bene le squadre sa anche vincere. Alla Juve la cosa importante è vincere quindi giocar bene non è importante quanto vincere. Secondo me Sarri fa giocare bene le sue squadre. Avendo dei grossi campioni come alla Juve potrebbe fare il binomio bel gioco-vittorie”.

Sulla sua esperienza alla Juventus: “L’anno con Ciro Ferrara abbiamo pagato il cambiamento societario. La situazione non era ben definita, ci fu il passaggio tra Blanc e Secco e poi iniziò l’era di Agnelli. Io credo che quell’anno pagammo il fatto che non c’era un assetto societario forte come oggi. La dimostrazione fu che gli stessi problemi ci furono l’anno successivo con Del Neri. Oggi la Juve è invincibile: quando c’è una società forte i piccoli problemi vengono risolti dalla grande società. Quell’anno lì noi girammo al terzo posto per tutto il girone d’andata”.