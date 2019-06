Malore per Gigi Simoni: l'ex tecnico ricoverato in gravi condizioni

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Mondo dello sport in ansia per Luigi Simoni. Lo storico ex tecnico dell'Inter, che ha compiuto 80 anni lo scorso 22 gennaio, è infatti stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa. Simoni si è sentito male nella sua dimora a San Piero a Grado e la sua situazione clinica è ora costantemente monitorata dai sanitari.