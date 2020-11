Mamma Chiesa difende il figlio Federico: "Avrebbe tradito la Fiorentina se non avesse lottato"

Non si accennano le polemiche, specialmente da Firenze, dopo l'addio di Federico Chiesa alla Fiorentina, con destinazione Juventus. Come segnalato da FirenzeViola.it, sul profilo Instagram della madre del ragazzo, Francesca, un tifoso ha commentato: "traditore". La risposta della donna non si è fatta attendere: "Vi avrebbe tradito se non avesse lottato per la maglia quando la indossava".