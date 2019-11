Manchester United, lite con Ferguson: bufera sul vicepresidente

Foto Woodward che discute con Sir Alex: è rivolta social tifosi

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - # Woodward out! E' la nuova campagna lanciata sui social dai tifosi del Manchester United, furiosi con il loro vicepresidente esecutivo (che si occupa in prima persona delle operazioni di mercato) dopo che questi è stato visto litigare, almeno così suppongono i supporter biancorossi, con il 'totem' vivente del club Sir Alex Ferguson, allenatore che ha guidato i Red Devils per un quarto di secolo, vincendo tutto.

Le foto della presunta discussione avvenuta nella tribuna dello stadio del Southampton, dove lo United ha pareggiato 3-3 con la squadra di casa, sono diventate virali e immortalano i due, Ferguson e Woodward, che gesticolano, ma non fanno capire se stiano effettivamente litigando. Ma per i tifosi è così e sui social ora praticamente tutti ricordano che "Ferguson non si tocca", secondo quanto scrive il 'Daily Mail', oppure che "regola numeri 1: non deludere mai Sr Alex Ferguson". Ora si attendono gli sviluppi del caso e anche di vedere quali saranno le mosse di mercato dello United a gennaio, mentre la pancuhina di Ole Gunnar Solskjaer è di nuovo in pericolo e circola il nome di Massimiliano Allegri. Per Paul Pogba, sempre nel mirino di Real Madrid e Juventus, sembra da escludere una partenza prima del termine della stagione. (ANSA).