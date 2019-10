Marchegiani durante Lecce-Juventus: "Non era rigore, ma angolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"A me non è sembrato abbia messo le gambe in modo pericoloso o a martello, questo era calcio d'angolo e non rigore". Così Luca Marchegiani, commentato tecnico di Lecce-Juventus, ha definito l'intervento di Petriccione su Pjanic, che è costato lo svantaggio ai salentini. Perfetta infatti l'esecuzione di Dybala dal dischetto. L'ex portiere è apparso poco convinto anche in occasione del secondo rigore fischiato da Valeri, stavolta in favore del Lecce per il tocco di mano di de Ligt.