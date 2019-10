Marchisio e il futuro: giovedì l'annuncio in una conferenza allo Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio terrà una conferenza stampa per annunciare importanti novità riguardanti il proprio futuro. Iniziativa a sorpresa da parte del centrocampista ex Juventus e Zenit San Pietroburgo, che ha convocato i giornalisti per la giornata di ‪giovedì 3 ottobre, proprio all’Allianz Stadium, il suo ex stadio. Nella sala "Gianni e Umberto Agnelli" verrà dunque svelato il suo destino, dopo il no a Suning e alle offerte provenienti dall'Italia nelle ultime settimane.