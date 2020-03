Marchisio: "Spero che Pogba torni alla Juve. Tonali? Testa e talento"

Ospite di SkySport Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana, ha parlato di mercato in chiave bianconera: “Mi piacerebbe rivedere alla Juventus Pogba, si parla molto di lui e mi piacerebbe rivederlo a Torino. Tonali? E' un ragazzo che sta crescendo in una stagione importante, meno per il Brescia. Ma anche in queste situazioni si vede la testa e il talento del giocatore"