Marco Silva rivela: "Vicino all'Inter nel 2016, poi scelsero De Boer"

Raggiunto dai microfoni di Sky, Marco Silva, ex tecnico di Watford ed Everton tra le altre, ha analizzato la vittoria dell'Inter in semifinale di Europa League: "Ieri è stata una partita fantastica, l'hanno approcciata nel modo giusto, aspettando il momento giusto per colpire lo Shakhtar. Conte ha avuto un grandissimo impatto nel primo anno in Premier League, la seconda stagione non è andata benissimo. Ora è tornato in Italia e competere con la Juventus non è facile. Ieri ha impostato la partita in maniera fantastica a livello tattico".

In passato sei stato molto vicino all'Inter.

"Sembrava praticamente fatta, ma nel calcio si può dire così solo dopo aver firmato. Dopo aver lasciato l'Olympiacos ho avuto diversi incontri con la dirigenza, tutti molto positivi. Alla fine hanno scelto De Boer ed è stata una scelta che andava rispettata".

Ti piacerebbe allenare in Serie A?

"Sì, nelle ultime stagioni ho avuto altre offerte dall'Italia. Vediamo cosa succederà, mi piacerebbe continuare allenare nei cinque grandi campionati europei".