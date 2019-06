Marino Bartoletti: “Cori contro Napoli? Vediamo che dice Sarri...”

Il giornalista Marino Bartoletti ha parlato della scelta della Juventus per la panchina a Tutti convocati, su Radio 24: "Guardiola è stata solo una suggestione mettetevelo in testa, spero non maliziosa per questione di Borsa. Certamente vedremo alla prova Sarri se ci saranno beceri cori allo Stadium anti-Napoli, lui non potrà dire come Allegri di non aver sentito, lui qualcosa dovrà dire".