Domenico Marocchino, ex attaccante della Juventus, ha parlato nel corso di "Zona Mista" su RTV38: "Il futuro di Chiesa? Deve decidere che ruolo fare, prima di tutto, sennò rischia il percorso di Bernardeschi ovvero di venire schierato in più ruoli senza mai poter eccellere a causa della poca continuità. Il calo della Fiorentina? Io non vorrei che l'arrivo di Ribery abbia un po' scaricato di repsonsabilità il resto dei giocatori della Fiorentina. Poi io avrei tenuto Simeone perché era un giocatore di ruolo in una squadra che non ne ha. Sarri? E' un allenatore che si smarca bene nel corso delle interviste. L'anno scorso e due anni fa, Allegri era considerato un allenatore che faceva giocare male la squadra ma non è che adesso si veda un bel gioco con la squadra di Sarri".