Marotta ricorda Anastasi: "Simbolo del sud. Lo ringrazio per le emozioni"

L'ad sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a margine del funerale di Pietro Anastasi, ricordando l'uomo ancor prima che lo sportivo. Queste le parole del dirigente interista ripotate da ilbianconero.com: "Il valore della memoria è molto forte. A Pietro va un ringraziamento per le emozioni che ha dato a tutti i tifosi nell'ambito della Nazionale, come nel '68. E poi ha vestito maglie di società gloriose. Lo ricordo per le emozioni sportive e per i valori che è riuscito a rappresentare l'uomo. Il simbolo dell'uomo del sud arrivato al nord? Ha portato l'umiltà dell'essere meridionale in un momento in cui le difficoltà d'inserimento erano forti. La sua permanenza a Torino in un momento storico di emigrazione rappresentava l'emblema del sud ed era l'idolo dei tifosi che erano venuti a Torino per lavorare alla FIAT. I ricordi dell'attaccante? Moderno, coglieva ogni opportunità in area. Era un giocatore che ogni allenatore avrebbe voluto avere. Un ricordo personale? Ho avuto modo di conoscerlo da appassionato, poi ha collaborato con me nelle giovanili del Varese nel Monza come allenatore, avevamo un ottimo rapporto e mi ha lasciato tanti insegnamenti. La tripletta contro la Juve? Ero molto piccolo, ma è qualcosa che rimane negli annali e nella storia e dimostra a tutti la qualità di un grande giocatore. Il minuto di silenzio? Noi l'abbiamo fatto a Lecce, era il minimo che potessimo fare".